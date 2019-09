Auberge café à reprendre à Ambierle, dans la Loire

Une auberge café est à reprendre à Ambierle, dans la Loire, un village très attractif de la Côte Roannaise (1.800 habitants) qui dispose de nombreux commerces de services et proximité (boulangerie, épicerie, salons de coiffure, restaurant, médecin, pharmacie…)

La commune est labellisée « village de caractère ». Elle bénéficie d’une bonne fréquentation touristique et a une vie associative très active (musée d’arts de traditions populaires, église et son retable, vignerons AOC, village du livre, marchés d’été…

Activités : Auberge café et partenariat avec un gîte (12 lits) appartenant au propriétaire des murs et situé dans le même immeuble.

Les locaux ont été totalement rénovés en 2015 (avec architecte) et inclus dans une copropriété (3 lots).

La surface totale est de 175 m² sur plusieurs niveaux, accessibilité aux normes, parking devant le commerce.

Description des locaux :

– Salle de restaurant café (30 couverts) et terrasse (20 couverts)

– Salle R+1 avec accès, sanitaires et coin cuisine indépendant (45 couverts) et équipée avec vidéo projecteurs

– Coin salon

– Bar,

– Grande cuisine toute équipée (four mixte, piano, cellule de refroidissement, machine sous vide, plonge, armoires froides, congélateur, étuve, hotte…), sanitaires, cave, chauffage gaz de ville.

Conditions financières :

Fonds à vendre : 89 000 € (licence IV, tous équipements et mobilier, stock)

Découverte de l’établissement sur le site internet.

Avec Visite virtuelle à 360 °