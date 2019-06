Restaurant traditionnel et semi gastronomique – Traiteur – Café

Dans le département de la Loire, à 1 heure de Saint-Etienne et 1h30 de Lyon, il y a un restaurant traditionnel et semi gastronomique, traiteur et café à reprendre.

La capacité d’accueil de l’établissement est au total de 100 couverts répartis en 4 salles :

– Bar : 15 ;

– Petite salle : 20 ;

– Grande salle : 40 ;

– Mezzanine : 25

En plus du couple, l’établissement emploie 2 personnes à temps plein (1 cuisinier, 1 serveuse) + 1 apprenti en salle + 1 femme de ménage (à temps partiel) + des extras selon les besoins.

Fermé le mercredi + 5 semaines/an (3 en fév, 1 en août, 1 en novembre)

Clientèle de particuliers et de professionnels

Tout est fabriqué dans le restaurant

Menus de 12,5€ à 58€ (ticket moyen 40€ le week end)

Logement tout neuf composé de 2 chambres, d’une cuisine, d’une salle à manger, d’une salle de bains et d’un WC.

Vente des murs possible