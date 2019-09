Restaurant hôtel et séminaires à Parigny dans la Loire

A Parigny, à 5 minutes du centre-ville de Roanne, dans le département de la Loire, il y a un bel ensemble immobilier de 1 600 m² de bâtis à reprendre.

L’établissement est labellisé « Logis de France, 2 étoiles », de style rustique, la décoration intérieure est faite de brocante et d’objets anciens.

Côté restauration, on trouve un bar de 40 m², 2 salles de restaurant, l’une de 100 m² (90 couverts) et l’autre de 50 m² (40 couverts), une salle de séminaire (75 m²), la cuisine (45 m²) toute équipée avec chambre froide et réserve, une terrasse et un jardin arborée de 3 600 m².

Côté hôtellerie, on compte 16 chambres (capacité 38 personnes), la réception de 36 m², une buanderie et un garage.

Il y a un logement indépendant avec 3 chambres, bureau, salle de bain et WC.

Possibilité de vendre les murs seuls pour changement de destination des bâtiments.

Gros potentiel de développement de l’activité.

Convient pour un couple.