Un artisan éditeur en retraite vend un fonds de 80 aquarelles originales, avec droits d’auteurs et droits de reproduction commerciale, ainsi qu’un stock de cartes postale.

– Animaux d’élevage : chevaux (9 modèles) ; ânes (15 modèles) ; bovins (6 modèles), ovins (2 modèles), caprin (1 modèle).

– Oiseaux rapaces diurnes et nocturnes (17 modèles)

– Animaux sauvages : loups (7 modèles), cheval de przewalski (1), bisons d’Europe (1), marmotte (1), sanglier (1), bécasse (1)

– Paysages divers (6 modèles)

– Paysages d’hiver en Massif Central (7 modèles)

– Nature : orchidées sauvages (1), champignons (1), divers (3)

Peut convenir à une activité sédentaire ou non. Totalement délocalisable.

Produits exploitables en carterie, agrandissement et encadrement, tee-shirts et textiles divers (tablier…), mugs, ou autres vaisselles, set de tables, stickers…

Vente de l’ensemble : 16 000€ au lieu de 21 000€.

Référence annonce : M0189

Contact

RELANCE Margeride Est

Marie-Laure MUGNIER / Aude CHARMASSON

2 chemin des lombards

48300 LANGOGNE

Tél. 04 66 69 26 13

langogne@relancecevennes.fr

www.relancecevennes.fr

Annonce diffusée par RELANCE, service gratuit mis en place par les Chambres consulaires du Gard et de la Lozère pour favoriser la transmission des entreprises des Cévennes et de la Margeride Est.

Plus d’informations sur Relance