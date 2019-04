Restaurant – cuisine bistronomique

Bar-restaurant à reprendre au cœur de la commune de Saint-Bonnet-de-Rochefort à 5 km de Charroux (village médiéval, labellisé Plus beau village de France) et à environ 20 km du parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.

Commune, forte du Parc Naturopôle Nutrition Santé, labellisé « Pôle d’Excellence Rurale » en 2006, a également aménagé un Jardin des Plantes Médicinales, parcours botanique libre d’accès, situé route de Bellenaves, à la sortie du bourg.

Etablissement très bien situé, au rond-point desservant les axes principaux.

Cuisine bistronomique maison à partir de produits frais, au restaurant ou en traiteur.

Divers évènements sont organisés : cours de cuisine, soirées concerts, spectacles, groupes pour les mariages, baptêmes…

Affaire exploitée depuis 2015 en SARL.

Vend en raison d’un autre projet.

Murs et licence IV appartenant à la commune (bail commercial 3.6.9).

Salle de restauration (70 m² – jusqu’à 60 couverts), petite salle de restauration (20 couverts), cuisines, cour fermée et belle terrasse (35 couverts) offrant de la visibilité.

Matériel complet et en bon état.

Ouvert tous les midis (9h-15h), les vendredis et samedis soirs (18h-23h).

5 semaines de congés annuels + quelques jours ponctuels, habituellement pris en février et octobre, voir août.

Clientèle principalement locale (jusqu’à Vichy et Clermont), touristique et professionnelle (Naturopôle, Thivat, APRR…).

Communication par leur site-internet, page facebook et flyer.

Tarifs proposés dans le menu express du midi : Entrée-Plat-Dessert-Café à 16 € et Entrée-Plat ou Plat-Dessert-Café à 14 €.

Ticket moyen du weekend : 38 € (Pas de carte – Ardoise de suggestions du chef).

Le cédant est cuisinier et le conjoint collaborateur du service.

Ont embauchés le premier été (a fonctionné avec 7).

N’employant pas de salarié a bloqué à 25 le nombre de couverts par service.

1er concurrent direct à 5 km.

CA HT moyen 2016-2018 : 224 585 €

Bilans complets et liste de matériels disponibles auprès du cédant.

Logement annexé (3 chambres, cuisine équipée, salon, salle de bain et buanderie).

Compteurs (gaz-électricité-eau) restaurant et logement séparés.

Prix de vente du fonds : 80 000 € (Matériel inclus).

Montant du loyer (activité+logement) : 1 023 € TTC/mois.