Fleurs et cadeaux

Dans le département des Côtes d’Armor, à Plouguenast, il y a une boutique de fleurs et cadeaux à reprendre pour cause de départ à la retraite.

L’affaire est située dans un village rénové avec tous les commerces de proximité, écoles, collège, maison médicale, cinéma.

On y trouve également de nombreuses associations, sentiers pédestres et équestres longeant la rivière.

Le commerce est sur un axe passant.

Pour allier vie professionnelle et vie de famille, ce bien comprend un logement au dessus avec une pièce de vie, une cuisine aménagée, une salle d’eau, chambres et bureau. Chauffage électrique. Entrée indépendante.

A l’arrière, il y a un atelier garage avec 2 places dont 1 véhicule haut et un jardin.

Plouguenast est une commune où il fait bon vivre.

Prix 98.000 euros le tout (sous réserve d’aides pouvant se greffer a votre projet commerce)