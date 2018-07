Projet d’hébergement à Street Art City

À Lurcy-Levis, Street Art Cityest un Haut-Lieu de création entièrement dédié à l’expression artistique « griffée Street Art ».

Des artistes du monde entier viennent participer à cette œuvre collective monumentale dans des conditions idéales.

Le site est ouvert au public depuis mars 2017 appuyé par une très forte médiatisation ; les visiteurs viennent de plus en plus nombreux en provenance de la France entière, mais aussi de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne.

Découvrez ce lieu incontournable de l’Allier sur : www.street-art-city.com.

Le développement de l’activité et les études réalisées dernièrement démontrent une véritable demande en termes d’hébergements touristiques.

Les propriétaires recherchent un collaborateur-associé pour étudier/porter ce projet.

Construction de chalets, roulottes, conteneurs ou autre hébergement insolite peuvent être imaginés pour accueillir les visiteurs sur les 10 has de terrain que compte le site.

A l’écoute de toute proposition.

Lurcy-Levis est une commune de 1 963 habitants, située entre la rivière Allier et la forêt de Tronçais.

Cette commune chef-lieu de canton au paysage de nature authentique couvert de cultures et de prairies entourées de haies est située à 40 km de Moulins (Préfecture de 19 474 habitants), à 300 km au Sud de Paris, centre géographique du pays, à la jonction des régions Centre Val de Loire et Auvergne Rhône-Alpes.