Salon de coiffure mixte

Montluçon est une commune de 37 839 habitants située à l’ouest du département de l’Allier. C’est un pôle urbain, à 14 km de l’autoroute A71.

Un particulier vend un fonds de coiffure mixte situé dans le centre de Montluçon.

Locaux vastes, lumineux, régulièrement entretenus et situés sur un axe passant.

Parking public gratuit à proximité immédiate.

Le salon dispose d’une bonne notoriété et existe depuis plus de 40 ans.

Le matériel est en parfait état et le salon compte 8 coiffages, 4 lavages et une cabine prothèse capillaire santé.

4 salariées (dont 3 coiffeuses).

Fonds idéal pour un ou une professionnelle confirmée.

Prix de vente du fonds : 120 000 €.

Montant du loyer : 855,60 € TTC/mois.