Bar restaurant

À Moulins, au carrefour de rues passantes et proche du centre-ville, un bar restaurant au charme des années 70 est à reprendre cause retraite.

Propose une cuisine traditionnelle, familiale, fait-maison et à base de produits frais.

Exploité depuis 30 ans, il a été entièrement rénové et réaménagé en 1984.

Murs appartenant à un propriétaire privé dans le cadre d’un bail commercial.

Bâtiment bien entretenu (façade rénovée en 2015 et peintures intérieures régulièrement renouvelées) : salle de bar de 55 m², salle de restauration de 40 m², cuisine de 11,5 m², terrasse de 22 m² en bord de rue à l’avant du bâtiment, réserve, petite cour, garage et cave. Décoration chaleureuse et mobilier d’époque avec un magnifique bar d’angle en bois conçu par un ébéniste.

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Fermé les soirs et le weekend.

10 semaines de congés annuels (Toussaint, Noël, février, Pâques, mi-juillet à fin août).

Effectif de 1 : la gérante cuisine et assure le service seule.

Clientèle locale, principalement professionnelle (chefs d’entreprises, administrations de la ville), de passage et touristique.

Exploité en tant qu’entreprise individuelle, au régime fiscal micro entreprise.

CA 2018 – 50 200 €.

Possibilités de développement.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès de la cédante.

Prix de vente (fonds + matériel + licence IV) : 50 000 € négociable.

Montant du loyer : 283 € TTC /mois.