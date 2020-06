Organisme de formation

A vendre, dans le secteur de Saintes, en Charente-Maritime, un organisme de formation professionnelle dans les domaines Bureautique, Informatique, P.a.o, Gestion, Comptabilité et Paye en activité depuis 27 ans.

Clientèle régionale constituée de salariés, agents collectivités, demandeurs d’emplois.

Formation modulable et adaptée aux objectifs des stagiaires.

Salle équipée de 6 postes informatiques, 3 imprimantes, matériel de bureau.

Transmission des outils et contenus d’animation, des procédures, licences et documents de gestion des formations

Organisme Agréé TOSA centre de passage des certifications éligible au CPF.

Agrément Qualité Pôle Emploi, et Datadock (OPCO).

Organisme référencé au catalogue d’offres Régionales 2020 par un OPCO.

Cession pour départ à la retraite, accompagnement post transmission possible.

Pas de personnel à reprendre.

Chiffre d’affaires annuel 50.000 €.

Surface 80 m², plus terrasse extérieure de 40 m²

Bon emplacement dans une zone activité, parking privatif, restauration à proximité.

Loyer 835 HT/mois.

Prix de vente du fonds de commerce : 35.000 €.

Référence annonce : 173C7397