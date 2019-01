Boulangerie pâtisserie

Le Cambout, dans les Côtes d’Armor (22) est située en Centre Bretagne, entre Loudéac et Ploërmel au cœur d’un environnement naturel et culturel privilégié (Chemins de randonnée, associations…). De plus, l’activité économique et agricole y sont développées.

C’est dans le cadre d’un départ en retraite au printemps 2019, que la commune est à la recherche de repreneurs pour la Boulangerie pâtisserie, entièrement équipée et située au cœur du bourg.

Il est proposé des murs commerciaux et d’habitation à louer.

Le tout est composé d’un local de vente et d’un local de production entièrement aux normes ainsi que d’un appartement. L’ensemble se trouve dans le même bâtiment.

IMPORTANT

: Situé sur le territoire de LOUDEAC communauté BRETAGNE CENTRE, vous pouvez prétendre à des aides financières avantageuses pour la reprise de ce commerce.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Service Développement Economique de la Communauté de Communes au 02 96 66 09 09.