Local (vente ou location)

A Bourbon l’Archambault, cité thermale de l’Allier, il y a une maison mitoyenne datant du XVIIème siècle mise en vente ou en location.

Cette bâtisse de 150 m² idéalement située en plein centre-ville, est répartie sur 3 niveaux de 50 m² chacun.

– Au rez-de-chaussée, on trouve une vaste pièce restaurée avec poutres et pierres apparentes, escalier d’époque, huisseries récentes, radiateurs électriques, une large vitrine donnant sur la rue, une véranda donnant accès à une pièce avec W.C., douche et lavabo et une arrière-cour avec cave.

– les 1er et 2ème étage sont composés de plusieurs chambres offrant plusieurs possibilités : logement du commerçant, espace de stockage, etc.

Travaux à prévoir avant d’y habiter.

Immeuble libre fin septembre 2018.

Montant du loyer : 500 € HT mensuel (immeuble soumis à TVA).

Prix de vente : 70 000 € net vendeur.