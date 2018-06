Hôtel restaurant de caractère

Sauviat-sur-Vige est une commune de près de 1 000 habitants située à 45 minutes à l’est de Limoges et à 10 minutes de Saint-Léonard-de-Noblat. Ville d’environ 5.000 habitants, elle est connue pour son patrimoine médiéval préservé, et notamment sa collégiale, inscrite sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Sauviat-sur-Vige bénéficie d’un tissu économique relativement dense (pharmacie, boulangeries, boucherie, bar, restaurant, salon de coiffure…) et des services élémentaires du quotidien (écoles, professions de santé, services de transport…).

Les amoureux de la nature trouveront leur bonheur sur ce territoire où sites de pêches, de randonnées ou cyclistes sont nombreux.

Sur l’axe reliant Limoges à Clermont-Ferrand, un vaste ensemble de caractère comprenant un restaurant du 18ème siècle, un hôtel et un parking privé est à vendre pour cause de départ en retraite.

Le restaurant est composé d’une vaste entrée distribuant 3 salles.

Une salle avec comptoir de 40 m² et deux autres salles de 40 m² également. Une des salles (35 couverts) peut être privatisée et bénéficie d’un accès direct vers l’extérieur (cour et rue).

La cuisine en longueur (25 m²) est aux normes (entrée/sortie etc.) et équipée.

Une chambre froide de 8 m² est également à proximité de la cuisine.

Le restaurant bénéficie d’une magnifique cave à vin.

Côté extérieur, le parking permet un stationnement aisé.

L’extérieur comprend également un petit jardin qui permettrait par exemple de faire un potager.

L’extérieur est largement valorisable.

L’étage a un appartement de 150 m² à rénover.

L’hôtel est le deuxième bâtiment.

Il reste toujours calme étant en retrait de la route. Il bénéficie d’un rez-de-chaussée de 150 m² entièrement sur un parquet en chêne (grande salle, vestiaires, sanitaires), qui peut permettre séminaires, rencontres d’affaires ou mariages.

L’étage abrite les dix chambres chacune avec douche et sanitaires.