Local – Droit au bail tout commerce

A céder, cause retraite, au cœur de la rue commerçante de Néris les Bains (station thermale et touristique, au sud-ouest du département de l’Allier, en région Auvergne Rhône-Alpes, riche patrimoine architectural et naturel, ville classée parmi les Plus Beaux Détours de France labellisée 3 fleurs, à seulement 6 km de Montluçon), droit au bail tout commerce ou fonds de commerce lingerie, laine, mercerie, confection avec dépôt pressing et cordonnerie (exploité depuis 25 ans).

Possibilité de développer une activité couture.

Bilans et liste du matériel cédé avec le fonds disponibles auprès de la cédante.

Boutique de 30 m², située à proximité directe d’autres commerces (boulangerie, cave, fleurs…), de parkings et d’arrêts minute.

Local convenant aussi à d’autres activités de commerce traditionnel.