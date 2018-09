Local commercial

Local commercial à vendre au cœur de Lapalisse.

Bon emplacement, sur axe passant au pied du château, à proximité des commerces et parkings. Murs appartenant à un propriétaire privé.

Superficie totale de 28 m² : espace de 17 m² et mezzanine de 11 m² avec escalier et rambardes donnant accès aux sanitaires (lavabo + WC).

Belle vitrine avec cadre en bois à rénover, placards en soubassements, rideaux en fer extérieur de sécurité, chauffage électrique avec radiateurs neufs, prises informatiques et antenne TV.

Disponible de suite.

Montant du loyer : 170 € hors charges /mois. Loyer négociable.