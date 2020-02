Institut de beauté

À vendre dans le centre-ville de Moulins, l’institut de beauté centre de bien-être « Algue marine thalaform ».

Bon emplacement face à un parking public. 1 place privé. 1 cave.

Murs appartenant à la cédante.

Surface totale de 86,7 m².

Divers prestations sont proposés, des soins traditionnels aux soins spécifiques, en passant par de la relaxation et détente.

Soins beauté : visage, corps, ongles et mise en beauté.

Bien-être : thalasso, massage esthétique, shiatsu, réflexologie plantaire, hammam, aromathérapie et fauteuil de relaxation.

Soin absolu.

Produits naturels (laboratoire Phyto et huiles essentielles) et méthodes innovantes (bio modelant, soin cryo du visage, modelage pierres chaudes, modelage aux épices, …).

Équipements complets.

Site web : alguemarine-thalaform.fr

Ouvert lundi (14h30-18h30), mardi à vendredi (10h-12h30 et 14h30-18h30) et samedi (10h-13h).

Clientèle fidélisée.

Bilans et liste du matériel disponible auprès de la cédante.

Le bien peut-être transformé en appartement.

Prix de vente du fonds négociable : 22 000 €.

Montant du loyer mensuel TTC : 740 €. OU Prix de vente des murs négociable : 100 000 €.