Propriété pour création d’activité libérale, touristique ou artisanale

La commune de Buxières-les-Mines (1.085 habitants) est située au centre du département de l’Allier, au cœur du Bocage Bourbonnais, à 10 minutes de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), à 20 minutes a l’A71 (sortie Montmarault), à 35 km de Moulins et 40 km de Montluçon.

Grande propriété de 2 maisons, située dans un environnement bocager préservé à Buxières-les-Mines.

Idéale pour la création d’une activité libérale, artisanale ou touristique type gîte ou chambres d’hôtes.

Terrain de 4 500 m² avec potager et piscine couverte.

Maison principale

– RDC : vaste salon, salle à manger, cuisine équipée, véranda, salle de bain (WC, douche et balnéo), garage 1 place, grenier isolé et cave à vin en sous-sol.

– Etage : 2 chambres (dont 1 avec dressing), 1 salle de bain (WC et bain bouillonnant) et mezzanine.

Seconde maison rénovée

– RDC : cuisine équipée ouverte sur salle à manger, salle de bain (WC, douche et baignoire à bulle), garage 1 place et cellier.

– Etage pallier : 2 chambres (dont 1 avec dressing), 1 salle d’eau (WC et douche) et 1 escalier donnant accès à 1 pièce sous les toits (tour).

Prix de vente : 440 000€ négociable.