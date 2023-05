Hôtel-bar-restaurant à Brout-Vernet (03)

À reprendre pour cause retraite Auberge de l’Étang, hôtel-bar-restaurant traditionnel, sur un axe passager (D2009) de Brout-Vernet prêt d’un étang.

Brout Vernet se situe au Sud du département de l’Allier (région Auvergne-Rhône-Alpes), et profite d’un bourg commercial et résidentiel, et de 2 rivières affluentes de l’Allier (Dernière rivière sauvage d’Europe à la riche diversité). Brout Vernet est à 20 km de Vichy (Reine des villes d’eaux – Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO), à 12 km de Gannat (Pôle centre d’un bassin de vie), et à 17 km de Lurcy-lévis (pôle de service). Sa proximité avec les grands axes de communication, tels que la A719 en direction de Paris, Bordeaux (Gironde) ou Montpellier (Hérault) en fait un lieu accessible.

Auberge de l’Étang DESCRIPTION DE L’AFFAIRE

Visible depuis la route et facile d’accès avec parking privé (environ 20 places).C’est une activité exploitée en entreprise individuelle depuis 1969. Clientèle locale fidèle, professionnelle et de passage. Matériel complet, liste consultable auprès du propriétaire. Licence IV. Surface aménagée entièrement rénovée de 200m² au sol, sur 2 étages et un sous-sol :2 étages de 200m² (RDC + 1 étage)9 chambres, dont 2 suites avec sanitaires privés

salle de restaurant, cuisine et bar avec terrasse et coin privé au RDC

6 garages fermés et indépendants

5 places au hangar

sous-sol à la taille du local

Chauffage au fioul.

4 000m² de terrain rattaché à l’auberge. Extension envisageable selon le projet. Arrêt camping-car conseillé, demandes fréquentes (référencé par Garmin GPS pour les camping-cars).

Maisonnette indépendante annexée :

Surface de 50m² au sol rénovée sur 2 étages :

3 chambres (20m², 12m² et 10m²)

1 bureau 8m²

1 cuisine 8m²

1 salle de bain

Chauffé à l’électricité.

Projet d’installation de la fibre pour 2022-2023. Assainissement individuel.

Prix de vente murs et fonds net vendeur 380 000.00 €

Valeur du matériel 30 000.00 €

