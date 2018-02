Grand gÃ®te de groupe

Grand gîte de groupe

Ce grand gîte de groupe est situé en Normandie, au coeur de la forêt.

Sainte Gertrude, une charmante commune située au cœur de la forêt de Bretonne et en lisière de rivière, à 35 km de Rouen et 1h30 de Paris, il y a un gîte de groupe à reprendre pour cause de retraite.

Ce gîte comprend une salle de réception équipée pour 70 personnes et 48 couchages.

Ce gîte comprend :

– une salle de réception de 90 m²,

– une cuisine équipée professionnelle,

– 14 chambres réparties sur deux étages

– et un grenier aménageable de 160 m².

Il y a une maison d’habitation mitoyenne de 80 m² ainsi qu’un petit chalet équipé pour personne à mobilité réduite.

Terrain attenant de 2400 m² dont un grand parking.