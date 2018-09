Fleuriste

A Cérilly, dans le département de l’Allier, il y a un fonds de commerce de fleuriste à vendre pour cause de retraite (décembre 2018).

Ce fleuriste est situé sur une rue passante avec un parking privé. Murs.

Aux normes d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La bâtisse est composée de 2 locaux commerciaux avec leur habitation respective au 1er étage. Le 2ème étage à restaurer.

Les murs appartenant aux cédants et hébergeant cette activité et celle d’un bar exploitée par une tierce personne sont également à vendre.

La partie bar (en activité, tenue par une tierce personne) :

local bar de 49 m², cuisine de 9,1 m², laverie de 3,9 m², cave de 50 m², garage de 28 m² et logement T3 de 29 m².

La partie fleurs qui est à reprendre :

espace de vente de 50 m², atelier de 12 m², espace de stockage de 50 m², cave de 10 m² et garage de 49 m².

Local climatisé avec grande vitrine de 10 m².

Derniers travaux effectués : double vitrage.

Matériel acquis en 2000 : chambre froide, tourniquet, table, rools et etc.

Logement T2 de 38 m² (libre) : entrée de 2,4 m², séjour de 16,1 m², cuisine de 6,6 m², chambre et salle de bain avec WC de 4,7 m².

Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h du mardi au dimanche midi.

Clientèle principalement locale.

2 semaines de congés annuels en juillet.

Aucun salarié.

Exploitée en entreprise individuelle au régime réel simplifié.

Chiffres 2017 :

CA HT : 52 400 € et résultat : 9 094 €.

Prix de vente du fonds de commerce fleurs : 12 000 € à négocier.

Prix de vente de l’ensemble des murs (local fleuriste et bar + logements) : 57 000 € à négocier.

Partie bar (local + son logement T3) loués : 208 € TTC /mois (bail commercial à échéance 2020).