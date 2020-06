Restaurant 5 chambres d’hôtes à la montagne

A la campagne, à Pradelles, au carrefour de 3 départements (Haute-Loire, Ardèche et Lozère) à 1.240 mètres d’altitude, un restaurant et 5 chambres d’hôtes est à reprendre.

Restaurant et 5 chambres d’hôtes indépendantes avec chacune salle d’eau et WC.

Décoration atypique.

Très bonne clientèle fidélisée, locale et de passage (sur la route nationale des vacances).

Travail sur réservation. Quasiment complet tous les week-end de l’année.

Toilettes aux normes handicapés.

Cuisine équipée tout inox, four, grill et piano à gaz, surgélateur, frigo, chambre froide… plonge équipée.

Repas d’entreprise, anniversaire, groupe motards…

2 Grands parkings, garage motos, voitures

1 hectare de terrain.

Bâtisse de 600 m² + garage de 100 m² :

5 chambres d’hôtes + salle commune + cuisine = 130 m²

1 appartement 4 chambres 1 bureau 2 salles d’eau salon cuisine = 150 m²

Salle de restaurant + wc + salle de jeux + réserve = 235 m²

Cuisine + Plonge + 2 réserves = 50 m²

WC du personnel + vestiaires personnel + réserve = 18 m²

Terrasse plein sud et couverte 50 m² (50 couverts)

Vue panoramique sur le lac de Naussac (Lozere)

Pas de travaux à prévoir. Idéal pour couple ou première affaire.

Etablissement créé et tenu depuis 20 ans.

CA 2019 : 257 000€

EBE 25 900€

Fonds 150 000 € avec licence 4

Murs 250 000 € (DPE en cours)

Prix à négocier si départ rapide.

Curieux, agences ou projets non sérieux s’abstenir.