Épicerie

La petite épicerie rouge de Saint-Savinien-sur-Charente, face à la Charente, cherche repreneurs !

Magasin clés en main, rénové et sécurisé, bénéficiant d’une bonne rentabilité et d’un fort potentiel de développement.

Vous n’avez plus qu’à poser vos valises et vous installer dans cette Petite Cité de Caractère !

Au rez-de-chaussée : bureau, réserve et magasin de 35m², chai cour et jardin

Au 1er étage : deux chambres, salle à manger, salle d’eau et cuisine

Saint-Savinien-sur-Charente, est une commune de 2.600 habitants située sur le territoire des Charentes, en Nouvelle-Aquitaine.

A proximité de grandes villes comme La Rochelle (1h), Bordeaux (1h15), Poitiers (1h30) et à 40 minutes seulement de l’océan, ce Village de Pierres et d’Eau bénéficie de nombreuses commodités dont un pôle de santé flambant neuf, un cinéma, une bibliothèque, des installations sportives pluridisciplinaires, une maison de l’enfance, un réseau d’assistantes maternelles et crèches, des écoles, un collège et plusieurs commerces de proximité vous garantissant un bien-vivre au quotidien.

La commune est aussi riche d’un grand tissu associatif avec des manifestations organisées tout au long de l’année.

Tout le territoire environnant est imprégné de lieux touristiques vous invitant à la découverte de balades en famille ou en solo.