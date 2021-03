Ã‰picerie multiservice

Épicerie multiservice

Cette épicerie multiservice est à reprendre à Saint-Bonnet-des-Quarts, une commune rurale de 380 habitants située à 25 km au nord de Roanne dans les Monts de la Madeleine, sur l’itinéraire de découverte touristique des villages de caractères de la Côte Roannaise.

Nombreux circuits de Randonnée à proximité, autre commerce dans le village : bar-auberge labellisée « bistrot de pays ».

Activités : épicerie – tabac – multiservices (dépôt de pain, jeux FDJ, dépôt de presse, gaz, …) – point vert Crédit Agricole.

Bel ensemble immobilier totalement rénové en 2004 comprenant le commerce, 2 grands logements et un terrain avec jardin.

Beau panorama sur les Monts de la Madeleine (pâturages et forêts).

– Commerce (100 m²) : magasin (60 m²), réserve avec sas de livraison (20 m²), grande cuisine / bureau (20 m²), sanitaires.

– Logement 1 (140 m²) : salle à manger cuisine (60 m²), salon (15 m²), 4 chambres, 2 wc, 2 salles de bain.

– Logement 2 (80 m²) : salle à manger cuisine (30 m²), 3 chambres, wc, salle de bain.

– Chaufferie collective avec 3 chaudières et cuve à fioul 6 000 L, grande cave, tout à l’égout, cour et jardin (1 450 m² de terrain).

Équipements : magasin équipé avec banque réfrigérée, trancheuse à jambon, meuble à tabac, meuble à pain, rayonnages…

Réserve équipée avec rayonnages et armoire chambre froide.