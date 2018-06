Château – discothèque

Situé dans le village de Coucy Les Eppes, dans l’Aisne, il y a un château – discothèque à reprendre.

Le château date de la fin 17ème, et il fait environ 1 560 m².

L’occupant actuel exploite le rez-de-chaussée en discothèque.

Aucun travaux n’est à prévoir, le bâtiment a été mis aux normes en 2018.

A l’étage, on trouve les habitations : un grand appartement meublé de 260 m² et un autre de 80 m².

Les greniers et les tours sont à aménager.

Les caves sont existantes et non exploitées.

L’ensemble est entièrement clôturé et sous vidéo surveillance.

Ce bien peut être échangé, mis en apport pour un autre (genre hôtel-restaurant ), France ou étranger !

Ce sont les murs qui sont à céder, avec l’activité comprise, et non son fonds !!!!

(tout le matériel appartient au château)