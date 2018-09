Boulangerie – pâtisserie – chocolaterie

A Domérat, une commune de 9 033 habitants, située à l’ouest du département, à 8 km de Montluçon, une boulangerie pâtisserie chocolaterie dépôt de pain avec 2 points de vente est à reprendre.

Exploitée depuis 2003 à Domérat, une boulangerie-pâtisserie-chocolaterie-dépôt de pain avec 2 points de vente est à reprendre.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Le 1er établissement est situé en centre-ville, sur axe très passant, à proximité de la place centrale, des autres commerces et d’une école primaire.

Refait à neuf en 2011.

Magasin de 35 m², laboratoire et fournil, vestiaires, douche et WC.

Chauffage électrique réversible.

Bail boulangerie pâtisserie chocolaterie uniquement.

Le 2ème établissement est situé sur le grand parking du centre-commercial.

Local de 36 m² : grande pièce, chaufferie, lavabo et WC.

Chauffage central au gaz de ville.

Bail tous types d’activités commerciales.

Matériel et mobilier en bon état d’usage et de fonctionnement (majeure partie acquise en 2003).

Ouverts du mardi au dimanche matin, de 6h à 13h30et 15h30à 19h30, sauf juillet-août où l’activité est ouverte en continue (en conformité d’un arrêté municipal et en accord avec une boulangerie de la commune).

2 semaines de congés annuels.

Effectif de 3 : gérant + conjoint salarié + salarié.

Entreprise individuelle indépendante au régime fiscal réel simplifié.

CA d’environ 155 000 € (5 à 10 % représentent l’activité de chocolaterie-confiserie, et 90-95 % l’activité de boulangerie-pâtisserie) et résultat d’environ 10 000 €.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Appartement de 80 m² en centre-ville.

1er étage : salle à manger, cuisine et bureau.

2ème étage : 4 chambres, salle de bain et WC.

3ème étage : grenier.

En bon état, il possède une cour et un petit jardin avec des dépendances et plusieurs garages.

Prix de vente du fonds : 120 000 €.

Montants des loyers – centre-ville : 1 200 € HT /mois et zone commerciale : 5 000 HT /an.