Boulangerie Pâtisserie

Cause changement d’activité, un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie artisanale est à reprendre, au centre du département, dans une petite ville au commerce florissant, située au cœur du Bocage Bourbonnais.

Magasin de 25 m² environ + fournil de 50-60m² + local fabrication pâtisserie 20-25m² + vestiaire 10 m² (lavabo + 2 casiers) + WC.

Habitation annexée : RDC – Cuisine, étage – 2 chambres + salon + SDB.

Grand parking devant.

Aucun travaux à prévoir, entretien régulier.

Matériels et équipements complets et en très bon état (récents). Four électrique de 2012, armoire de fermentation (2015).

Liste complète du matériel disponible auprès du cédant.

Clientèle locale.

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h et le dimanche matin de 7h à 13h.

5 semaines de congés annuels : 2 fin août-début sept + 1-2 après les fêtes de fin d’année + 1-2 entre avril et juin.

Affaire saine exploitée en SARL depuis 2010.

Effectif de 4 ½ :

couple de gérants (travailleurs non-salariés) : épouse à la vente

1 ouvrier boulanger (CDI)

1 mention complémentaire pâtisserie (apprentie : 2/3 en entreprise)

1 agent d’entretien autonome (14h/semaines) capable de servir les clients si besoin.

CA HT 2017 : 204 571 €.

Bilans disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds de commerce : 175 000 € négociable + environ 3 000 de stock (à actualiser au moment de la vente).

Montant du loyer :

local commercial : 500 € TTC/mois (bail commercial 3.6.9. – échéance 2019) + logement : 250 €/mois.