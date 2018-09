Bar restaurant traiteur

Au Nord du département de la Corrèze, Bugeat est une commune de 873 habitants située à 35 mn d’Ussel (sous-préfecture de 10.000 habitants). Bugeat bénéficie de tous les services de proximité (commerces, écoles, pharmacie, médecin, vétérinaire, gendarmerie…), d’un débit internet satisfaisant et d’une gare.

Entourée de prairies, lacs, forêts et tourbières, la commune fait partie du Parc Naturel Régional de Millevaches.

Destination nature de moyenne montagne, le territoire possède plusieurs équipements touristiques : office de tourisme, centre sportif, lac de baignade à 4 km…

Un restaurant d’une capacité de 60 couverts, avec grande terrasse (80 places), est à vendre pour cause de retraite.

Cuisine traditionnelle et service traiteur.

Licence IV incluse dans le prix de vente.

La cuisine est récente et aux normes. Chambres froide, table réfrigérée.

Clientèle ouvrier et sportifs logeant à l’Espace 1000sources qui accueille tout au long de l’année des sportifs de hauts niveaux.

Idéale pour un couple. Possibilité de développement.

A l’étage, possibilité de rénover un ancien hôtel fermé depuis plusieurs années.

CA : 200 000€

Vente du fonds de commerce et des murs (200.000 € à débattre).