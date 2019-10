Bar hôtel restaurant camping dans les Cévennes

Pour cause de changement de région et d’activité des actuels propriétaires, un établissement proposant bar hôtel restaurant camping et activité traiteur est à reprendre.

Ce bar hôtel restaurant se trouve au bord des gorges du Chassezac, au début des Cévennes, dans une zone très touristique en été.

L’établissement est idéalement placé au cœur du village.

Descriptif de l’activité :

L’hôtel comporte six chambres et un studio. Il est ouvert toute l’année.

Il se situe à côté du bar restaurant qui peut accueillir 120 personnes avec ses deux terrasses.

Et il est possible d’agrandir le restaurant.

Quant au bar, il dispose de la licence IV.

Une activité traiteur est proposée pour des groupes allant jusqu’à 500 personnes.

Le camping fait 3 000 m² et il propose 20 emplacements et 4 mobil homes.

Il est ouvert de mai à septembre. Il est presque entièrement constructible.

Tout l’établissement est aux normes.

Un logement de fonction est à disposition sur le bar restaurant.

La clientèle est une clientèle de plaisanciers fidèle, des groupes, et des entreprises en hiver.

Vente des murs et du fonds de commerce (comprenant la clientèle et le matériel) : 350 000 € HT

Référence annonce : M0069