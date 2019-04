Bar boulangerie, multiservices

Situé au centre du bourg de Lantignié au cœur du Beaujolais, ce commerce multiservices est un lieu de rencontre pour tous les habitants du village. Il est à reprendre pour cause de départ à la retraite.

Lantignié est une commune du Beaujolais composée de 900 habitants (en constante augmentation). Elle se situe à 20 minutes de Belleville en Beaujolais (accès autoroute A6) et 50 minutes de Lyon (59km). Dynamique de part des activités viticoles et touristiques en progression, sa proximité des agglomérations et son cadre de vie de qualité renforcent son attractivité.

Ce bâtiment d’une surface totale de 270 m² comprend :

– Un bar de 70 m²

– Une boulangerie de 70 m²

– Un fournil de 70 m²

– Une réserve de 25 m²

– Une cave de 25 m²

– Une cuisine de 10 m².

Les locaux datent de 1997. Ils sont très propres et fonctionnels.

Le laboratoire de boulangerie est complètement opérationnel, le matériel est complet et suivi.

La boutique et le bar sont entièrement équipés (mobilier, bar, caisse, agencement). Les éléments sont propres et en bon état.

Ce commerce, tenu depuis de nombreuses années par un couple, réalise un CA de 147 000 €.

Ces résultats sont stables.

Des évènements sont régulièrement mis en place en lien avec les associations locales.

Les exploitants actuels ont su fidéliser une clientèle locale et familiale.

Les activités de boulangerie et bar-restauration sont très complémentaires.

Le commerce situé sur la place du village, bénéficie d’un cadre bucolique.

Il bénéficie d’un grand parking très accessible qui permet également l’accès aux cars.

Prix de vente du fonds : 110 000 €

Loyer annuel de 8.828 € Charges comprises.

Licence IV à la location – propriété de la commune.

Plus d’informations : www.beaujolais-vertvotreavenir.com/blog/offres-d-activites/reprise-dun-bar-boulangerie-multi-services-au-coeur-des-crus-du-beaujolais/