Auberge du Ninian

Laurenan, sur l’axe Rennes-Loudéac, est un village dynamique de 740 habitants, situé en Centre Bretagne, au coeur d’un environnement naturel et patrimonial privilégié (Vallée du Ninian, ancienne ligne de chemin de fer, chemins de randonnées…)

Résolument tourné vers le dynamisme au sein du paysage rural, Laurenan, grâce à son dossier pour la revitalisation de son coeur de bourg, va pouvoir investir dans des équipements attractifs, 12 projets au total dont la rénovation de la salle des Fêtes, un nouveau lotissement, un nouveau commerce…

C’est dans un contexte communal dynamique que l’Auberge du Ninian est à vendre. Le restaurant avec bar, référencé PETIT FUTE 2019, se situe en plein centre bourg à Laurenan ; commune située dans le Mené sur l’axe Rennes / Loudéac, entre Merdrignac (village étape) et Plémet.

Bail commercial avec la Mairie

Salle de restaurant lumineuse avec capacité de 45 couverts

Accès handicapés

Bar tout équipé – Licence IV

Cuisine spacieuse, fonctionnelle et très bien équipée (buffet salades, four à pizza, four à étuve, cellule de refroidissement, chambre froide….)

Tout le matériel est en parfait état de fonctionnement.

Affaire à reprendre avec possibilités de développement

Autres services : vente de journaux (quotidien et hebdomadaire), jeux à gratter (FDJ), dépôt de tabac, vente à emporter

CA annuel : 120.000 € HT (en progression chaque année)

Au-dessus du restaurant, appartement type F4 (3 chambres) très lumineux

Loyer du commerce : 538 € TTC

Loyer du logement : 344 €

Fonds de commerce : 49.000 €

N’hésitez pas à venir voir !!! URGENT