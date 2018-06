Le transport et la logistique recrute, un point avec Stepstone France

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le secteur du transport et de la logistique est en tension, avec une offre d’emploi importante. Pour vous en parler, le Journal de l’Emploi a reçu Ludivine Ziegler, responsable marketing de Stepstone France, expert dans le recrutement en ligne.

Le transport et la logistique sous tension

Spécialiste du recrutement en ligne, Stepstone s’impose comme un leader européen dans son domaine, notamment avec Stepstone France, son antenne nationale. Ce site internet de recrutement propose 8 000 offres d’emploi, tous secteurs et tous profils confondus. Si l’entreprise remarque que les domaines de l’industrie, du commerce et de la grande distribution recrutent, celui du transport et de la logistique totalise également de nombreuses offres d’emploi, au grand étonnement des observateurs de Stepstone France.

Grâce à la croissance de l’e-commerce, ce secteur revit avec une forte demande de conducteurs, de personnels de manutention ou de gestion des stocks. Même si ces emplois se trouvent principalement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pays de la Loire, des offres peuvent se trouver dans toutes les régions de France.

Depuis le début de l’année, 30 000 offres d’emploi ont été diffusées, ce qui constitue une augmentation de 40% par rapport à l’année dernière. Cette évolution magistrale est principalement dû à une pénurie de chauffeurs routiers, d’après les observations de Stepstone, ce métier à contraintes peine à séduire.

Ce secteur comptant de nombreuses TPE et PME, les offres proposées par Stepstone émanent en grande partie de grandes entreprises du secteur. Celles-ci proposent une grande majorité de CDI. De plus, des formations simples et accessibles sont proposées pour accéder à ces métiers, en particulier pour les chauffeurs routiers.

Si vous êtes attirés par ces métiers, vous pouvez trouver toutes les informations et les procédures de candidature sur le site internet de Stepstone.