Demain La Cité : plongée au cœur du 13ème arrondissement avec Jérôme Coumet

Le 13ème : un arrondissement historique

Troisième plus grand arrondissement de la capitale, le 13ème connaît une histoire très industrielle. En effet, ancien secteur de la SNCF, couvert par les voies ferrées, mais aussi présence de sièges d’usines automobiles. Le 13ème arrondissement s’est peu à peu désengorgé grâce à de nombreux chantiers, aujourd’hui encore en activité. Quartier universitaire et riche en diversité, souvent cantonné au quartier chinois et aux tours de la dalle Olympiades, Demain La Cité vous fait découvrir le 13ème de demain.

Le 13ème : un arrondissement en mouvement

Le 13ème bouge et s’adapte aux enjeux futurs. Ainsi, en 2015, l’arrondissement accueillait le premier écoquartier de la capitale. Une façon de vivre plus écologique et qui renforce le lien social entre les habitants. Renforcer le lien social, rendre l’arrondissement plus attractif et agréable à vivre… L’opération Paris Rive Gauche, plus grande opération d’aménagement depuis les travaux du baron Haussmann, compte bien répondre à ces exigences. Alors initiée avec la construction de la Bibliothèque François Mitterrand en 1994, les chantiers se poursuivent aujourd’hui à travers l’arrondissement. Jérôme Coumet, maire du 13ème est l’invité de Jérôme Joinet dans Demain La Cité.

Envie de découvrir l’écoquartier du 13ème ? Cet été, Demain vous proposait une documentaire consacré à ce nouveau quartier parisien, à voir et à revoir ici. (Rediffusion du 31 août 2019).