Jobs saisonniers: 630 emplois à la Grande Récrée

Emplois: La Grande Récré recrute 630 saisonniers pour préparer Noël

Parce qu’en novembre et décembre, les rayons des magasins tournent à plein régime pour préparer Noël. Les lutins du Père-Noël ont besoin de renfort !

Pour faire face à cette affluence dans ses magasins, répondre aux souhaits de ses clients et assurer son rôle de conseil, La Grande Récré lance une vaste campagne de recrutement sur tout le territoire, avec 630 postes de saisonniers à pourvoir. Des postes à pourvoir sur l’ensemble des enseignes, dès les premiers jours de novembre jusqu’à la trêve des confiseurs.

630 emplois partout en France: accessibles à tous

Sur un réseau de 139 magasins en France, ces postes de saisonniers ont un rôle essentiels pour soutenir les experts en jouets.

Leur mission : organiser, accueillir, conseiller, emballer . Les postes sont proposés, à temps plein ou à temps partiel, les saisonniers auront pour mission de réceptionner et de mettre en rayon les marchandises et d’orienter les clients dans ses recherches et d’emballer les cadeaux pour réserver la surprise aux enfants.

Les candidatures sont ouvertes à tous !

Etudiants, seniors et jeunes travailleurs enthousiastes peuvent adresser leur candidature au magasin le plus proche.

Les postes par région:

Région Paris : 228

Région Sud Ouest : 52

Région Nord Ouest – Parisienne : 59

Région Sud-Est : 80

Région Centre Est : 59

Région Ouest : 28

Région Rhône-Alpes Languedoc : 62

Région Nord Est : 62