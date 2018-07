Ausy France à la recherche d’ingénieurs

Géant français de conseil et d’ingénierie en hautes technologies, le groupe Ausy est à la recherche d’ingénieurs en France. Pour en parler, nous avons reçu sur notre plateau Gérald Fillon, Directeur général d’Ausy France.

Un groupe en pleine expansion

Spécialisé dans le conseil et l’ingénierie en hautes technologies, le groupe agit dans le département recherche et développement de ses clients en les aidant, entre autres, a créer de nouveaux produits. Mais Ausy accompagne également ses clients dans leur transformation numérique en développant leurs logiciels et infrastructures digitale, dans le but de les rendre plus performant. Le groupe collabore avec des clients variés représentant de nombreux secteurs d’activités tel que l’aéronautique, les télécoms ou les services.

D’origine français, le groupe est désormais présent sur tout le territoire mais aussi à l’international avec des une dizaine d’antennes dont une aux États-Unis, une en Allemagne ou encore plusieurs au Benelux. En tout, Ausy comptabilise 6 500 employés répartis, pour la première moitié, en France, et pour l’autre, à l’étranger.

De nouveaux postes créés

Pour l’année 2018, Ausy souhaite recruter 1 000 personnes, mais plus spécifiquement sur les métiers de l’infrastructure et de la digitalisation, où 300 nouveaux collaborateurs sont recherchés. Pour ce secteur, ce sont exclusivement des ingénieurs qui sont attendus, qu’ils soient fraîchement diplômés, ceux-ci pourront parfaire leur formation dans le centre de formation du groupe, l’université Ausy, ou senior, pour la conduite des projets. Ces postes sont à pourvoir sur la vingtaine de site français du groupe, qui peuvent se trouver à Paris, à Lyon, à Rennes, ou même à Toulouse.

Si vous voulez plus d’informations, voir même postuler, vous pouvez vous rendre sur le site internet d’Ausy France.