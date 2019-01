Anefa: pour un emploi dans l’agriculture

Anefa: le réseau pour trouver un métier dans l’Agriculture

Le secteur agricole recrute continuellement. Malgré un nombre d’exploitations agricoles en baisse depuis plusieurs années, le secteur a besoin de sang neuf. Chaque année, ce sont près de 10 000 emplois non pourvus: des emplois salariés en CDI ou des emplois saisonniers. Si ces métiers et ces emplois vous intéressent, une bonne adresse: l’Anefa.

Qu’est-ce que c’est ANEFA ?

Anefa c’est l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture. Créée en 1992 par les partenaires sociaux de l’agriculture, son but est de promouvoir et de développer l’emploi et la formation en agriculture. L’Anefa communique sur les métiers et les formations de l’agriculture. Elle centralise et propose des emplois salariés en agriculture. Elle est présente dans tous les départements et régions de France.

Des offres d’emploi dans l’agriculture

Il existe sur le site, une bourse de l’emploi. Pour être inscrit à la bourse de l’emploi, vous pouvez vous inscrire en ligne. Le CV est obligatoire. Si vous recherchez simplement des offres d’emploi ou des offres d’emploi saisonnier, vous n’êtes pas obligés de vous inscrire. En fonction de vos choix, vous pouvez sélectionner les différentes catégories: type de contrat souhaité (CDD, CDI, temps plein ou partiel…), métier, secteur, type d’emploi…etc. Il y a des offres à temps plein mais aussi des offres saisonnières. Une liste de métiers présente sur le site vous permettra de voir combien d’offres, il reste.

Pour les employeurs, c’est par ici. Vous pouvez également vous inscrire à la bourse de l’emploi et vous créez un compte Anefa.

Des offres de formation dans les métiers de l’agriculture

En plus de proposer des offres d’emploi, elle propose aussi des formations. Ces formations s’adressent aussi bien aux jeunes dès la classe de 4ème qu’à ceux de 3ème et aux bacheliers. Par exemple, avant la classe de 3ème, les élèves peuvent choisir de partir tout de suite vers des études agricoles. Ils présentent le diplôme national du brevet puis peuvent faire le choix de partir sur une seconde générale ou technologique ou de préparer un certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) etc. Après le brevet, d’autres diplômes et formations sont disponibles. De même après le baccalauréat. Vous pouvez tous faire une formation si cela vous intéresse. La rubrique actualité renouvelle régulièrement ses offres de formation.