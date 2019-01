Fondation Bettencourt Schueller: aide aux talents

La Fondation Bettencourt Schueller donne des ailes aux talents

Créée en 1987 par la famille Bettencourt, la fondation Bettencourt Schueller soutient aujourd’hui plusieurs grandes structures comme l’Inserm ou encore Télémaque. Très impliquée dans le mécénat social, elle lutte pour une société où chacun trouve sa place, notamment les jeunes.

Qu’est-ce que c’est la Fondation Bettencourt Schueller ?

L’objectif de cette Fondation est de contribuer à la réussite et au rayonnement de la France. Pour se faire, elle attribue des fonds dédiés à des causes précises. Elle soutient dans trois causes: la science de la vie (recherche, formation scientifique etc…), la culture (soutien aux métiers d’arts, pratique du chant choral à la production de films documentaires) et l’action sociale (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur, handicap).

Ses actions

La Fondation soutient de nombreuses activités dans les domaines de la science, de la culture et de l’action sociale. Par exemple, chaque année, elle accorde quatre prix scientifiques pour récompenser des chercheurs. Ces prix consistent en des donations financières pour permettre aux structures de continuer leur développement. Ce système de prix est aussi mis en place dans les domaines de la culture et de l’action sociale. En dehors des prix, elle accompagne financièrement et physiquement de nombreux projets minutieusement choisis.

Comment candidater pour les prix ?

Il est possible de candidater pour les différents prix de la Fondation. Pour cela, il vous faut déposer un dossier via le site. Après quoi, un examen sur la recevabilité du dossier sera fait avec une fiche candidat. Il y aura une pré-sélection par un comité d’experts. Toutes les informations concernant les règles des prix et les modalités sont disponibles sur le site dédié.