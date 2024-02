Jérôme Joinet reçoit Laurent Pietraszewski pour cette édition de Focus Métiers sur le salon des services à la personne pour parler du secteur de la Silver Economy.

Laurent Pietraszewski a été chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de Covid-19 auprès de la ministre du Travail en 2020. Ensuite, il a pris le poste de secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail. Il est alors une figure éminente dans le domaine du conseil et de la stratégie sociale. Laurent Pietraszewski apporte donc son expertise en qualité de vie et santé au travail.

En effet, dans ce secteur, il y a une sinistralité notable. Les taux d’accidents de travail dans ce domaine sont trois fois supérieurs à la moyenne nationale. Ceci met alors en évidence la nécessité d’actions de prévention ciblées.

Laurent Pietraszewski encourage le maintien à Domicile

Il insiste sur l’importance de considérer la question du maintien à domicile comme un débat de société et encourage une réflexion approfondie sur les moyens de soutenir cette approche. Il y a alors tout un contrat social à redéfinir.

Les partenaires sociaux de la branche sont déjà en train d’opérer les changements nécessaires et il y a encore du travail, selon l’ancien ministre. Notamment dans le domaine de la redistribution des ressources allouées au contrat social.

Laurent Pietraszewski invite chacun à donner son avis sur cette question cruciale.