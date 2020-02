Certains métiers peuvent nécessiter le port de vêtements de travail spéciaux. Parmi les plus utilisés, vous retrouverez le pantalon de travail qui peut être considéré comme un véritable équipement à part entière dans certains secteurs d’activité comme le bâtiment, mais aussi la plomberie, l’agriculture, l’industrie, etc. Comme il y a autant de métiers que de besoins, il est donc nécessaire de bien choisir son pantalon de travail pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions.

À ce titre, choisir un pantalon de travail peut vite devenir un véritable casse-tête lorsque l’on n’a pas toutes les bonnes informations en main. Zoom sur les différents critères à prendre en compte lors du choix du pantalon de travail.

Les normes de sécurité à respecter pour le pantalon de travail

En fonction du métier que vous exercez, votre vêtement professionnel doit pouvoir répondre à certaines normes de sécurité. Voici quelques normes relatives aux pantalons de travail :

Haute visibilité correspondant à l’EN 20471

Le pantalon devra être doté d’éléments permettant de percevoir le porteur de manière optimale, quelles que soient les conditions de luminosité. Pour ce faire, il doit alors disposer de bandes rétro-réfléchissantes ou de matériaux fluorescents.

Ce type de pantalons est souvent exigé pour les agents du Service public, ceux qui œuvrent dans le BTP, dans l’environnement, etc., et qui sont amenés à travailler en extérieur sur les routes ou les autoroutes : dépanneurs, conducteurs de véhicules de transport, employés de la voirie, etc.

NF EN 14404 – Protection des genoux sur le pantalon de travail

Le pantalon respectant la norme NF EN 14404+A1 – Protection des genoux, comme son nom l’indique, limite les risques liés au travail à genoux pour son porteur. Pour ce faire, il est équipé de renforts qui protègent le porteur de certaines maladies professionnelles tout en prévenant tout risque de déchirement.

Il convient particulièrement pour les travailleurs du bâtiment : carreleurs, couvreurs, chapistes, parqueteurs, menuisiers, etc.

Il convient particulièrement pour les travailleurs du bâtiment : carreleurs, couvreurs, chapistes, parqueteurs, menuisiers, etc.

Pour être sûr que le pantalon que vous choisissez est parfaitement adapté au métier que vos exercez, il vaut toujours mieux se le procurer auprès de vendeurs spécialisés dans les vêtements professionnels. Les pantalons de travail y sont classés par métiers, ce qui vous facilitera la recherche.

Protection contre le froid – EN 342

Un pantalon assurant une protection contre le froid devra, entre autres exigences, faciliter l’évacuation de la transpiration, offrir une isolation thermique, et résister à la pénétration d’eau. Ce vêtement devra donc être composé d’une couche assurant son étanchéité et de 2 doublures.

La matière du pantalon

Le second critère qui entre en jeu dans le choix du pantalon de travail sera la matière, qui devra également être adaptée aux exigences de votre métier. Dans tous les cas, c’est la matière de votre vêtement qui pourra vous assurer un confort optimal lorsque vous le portez et vous permettra une grande liberté de mouvement.

Le 100% coton

Le pantalon 100% coton est adapté au travail à haute température. Il confère souplesse et liberté de mouvement, ce qui le rend adapté pour les travailleurs en industrie. En effet, les travailleurs dans les secteurs de la soudure, de l’ouvrage métallique et de la ferronnerie pourront opter pour un pantalon de travail en coton. Son inconvénient est qu’il est très absorbant et restera donc humide sous l’effet de la transpiration.

Le mélange de polyester et de coton

Le polycoton est un tissu composé généralement à 65 ou 67% de polyester et à 33 ou 35% de coton. Il offre l’avantage d’être souple et résistant à l’abrasion. Le pantalon de travail fabriqué à partir de polycoton est doux, facile à laver et ne nécessite pas de repassage.

Le coton-poly quant à lui est composé de coton à 60 à 65%, et de 35 à 40% de polyester. Étant souple et adaptée à toutes les saisons, cette matière convient pour les pantalons de travail des plâtriers, couvreurs, peintres, etc., et plus largement, les métiers salissants.

Enfin, sachez que ce sont également les pantalons conçus à partir du mélange polyester-coton qui sont les plus plébiscités au travail puisqu’ils se retrouvent dans la plupart des secteurs : hôtellerie, artisanat, restauration, santé, BTP, industrie, etc.

Le stretch

Le stretch est une matière qui est extensible. Elle est composée en partie d’élasthanne et offre une grande liberté de mouvement. Les artisans et les ouvriers du bâtiment (maçons, menuisiers, électriciens…) apprécient les pantalons de travail en stretch, car ils apportent une souplesse accrue et facilitent les changements de posture.

Les poches : éléments indispensables

Les poches sont des éléments indispensables au pantalon de travail des artisans. Pour les travailleurs qui doivent exercer en position agenouillée par exemple, le pantalon devra être doté de poches genouillères, où il sera possible d’insérer des plaques de protection. Les outils et accessoires pourront se ranger quant à eux dans les poches avant/arrière et les diverses poches cuisses.

L’esthétique

Outre les considérations techniques, le pantalon de travail doit aussi répondre à quelques exigences en matière d’esthétique.

Le code couleur

Certains métiers ont des codes couleur spécifiques. Les peintres, par exemple, portent généralement du blanc. Les mécaniciens, des couleurs foncées comme le noir ou le gris.

Le personnel médical, quant à lui, porte souvent des vêtements de travail de couleur bleue, vert d’eau, bleu marine, rose et blanc. La palette de couleurs est souvent limitée à celles-ci, mais elle n’est pourtant pas obligatoire.

Le point essentiel à retenir est que si votre entreprise l’exige, vous devez aussi respecter un code couleur imposé, qu’il s’agisse de sécurité ou de mettre en avant la marque de la société.

La coupe

Aujourd’hui, il est possible de trouver des pantalons de travail à la coupe moderne, et pour chaque sexe. Ainsi, les femmes peuvent aisément trouver des pantalons à la coupe ajustée, qui restent tout de même confortables et adaptés à l’usage professionnel. Il est aussi possible de rester stylé au travail grâce à des pantalons de travail en jean à la coupe design et améliorée !

L’entretien

La facilité d’entretien du pantalon de travail est un aspect bien souvent négligé, et qui a pourtant toute son importance. En effet, un vrai professionnel, quel que soit son secteur, doit toujours soigner sa présentation avec des vêtements propres. Il faut donc prendre soin de choisir un pantalon de travail qui s’entretient facilement et rapidement.

