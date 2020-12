T’inquiète, je gère : L’Instant Cacao des chocolats dans l’air du temps!

Créer son entreprise artisanale!

De plus en plus de jeunes créent leur entreprise et se mettent à leur compte. Des jeunes artisans par exemple! De jeunes entrepreneurs, amoureux de leur métiers et qui veulent défendre la qualité.

Dans cette édition de « t’inquiète je gère » Justine Cosemans reçoit:

– Marc Chinchole, cet artisan chocolatier torréfacteur, vous racontera comment, à seulement 26 ans, il a ouvert sa propre boutique-atelier dans le 1er arrondissement de Paris. Ses chocolats sont à découvrir impérativement ! Pour Noël c’est le cadeau parfait ! A découvrir sur www.linstantcacao.fr

– Michel Cottet, Directeur général de SIAGI, vous apportera de précieux éclairages sur le financement par la garantie de la création et du développement d’une entreprise. Ses conseils : « cultivez votre réseau! » et « Gérez bien votre dette ».

L’instant Cacao: la passion du chocolat.

Marc Chinchole, est un chocolatier pas comme les autres! C’est en 2018, à 26 ans qu’il a lancé sa chocolaterie originale, d’ailleurs dans sa boutique vous pouvez le voir travailler ses produits. C’est un chocolatier « Bean-to-Bar » – de la fève à la tablette – il maitrise toute la production. Aujourd’hui il a par exemple 11 variétés de chocolat noir, issues de fèves qu’il est allé chercher partout dans le monde.

Originaire de province, il voulait s’installer à Paris, car il est amoureux de la ville, mais pour lui c’était dans la capitale qu’il pouvait valoriser au mieux ses chocolats. S’installer à 26 ans a été assez difficile, entre la paperasse, la recherche d’un local à Paris et surtout le financement. Mais il a pu bénéficier d’une garantie avec la Siagi et il a pu s’installer en quelques mois .

Désormais vous pouvez lui rendre visite soit sur son site (il s’est lancé dans la vente à distance) ou en allant au 3 rue des Petits Champs dans le 1er arrondissement de Paris. Si vous déguster, sachez que Marc Chinchole bousculera vos papilles avec sa gamme originale de tablettes, coffrets et gourmandises!

La garantie: le prêt garanti par l’état.

Filiale de CMA France, la SIAGI permet aux entreprises de proximité (artisans, commerçants, professions libérales et exploitants agricoles) d’accéder plus facilement aux crédits grâce à ses nombreux partenaires. Pour cela la Siagi donne une garantie, elle partage le risque avec la banque, qui peut ainsi accorder un prêt. Son intervention offre une diminution, voire une suppression totale des garanties personnelles que doivent fournir les porteurs de projet ce qui est intéressant notamment pour les jeunes entrepreneurs.

Banque de France : L’Éducation économique et financière au service de vos préoccupations d’entrepreneur

Pas facile de comprendre le jargon financier ou de trouver des informations simples et fiables… L’une de nos nouvelles missions est de rendre les questions économiques, budgétaires et financières plus compréhensibles et plus accessibles à tous. En 2016, la Banque de France a en effet été désignée opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière du public sur tous les territoires. D’abord tournée vers l’éducation des jeunes et du grand public, cette stratégie a été élargie en 2018 avec un 5ème pilier dédié à l’entrepreneuriat. Notre ambition est de vous accompagner dans vos préoccupations économiques et financières, que ce soit au moment de la gestation ou de la création de votre entreprise ou encore à toutes les étapes de son existence.

Ainsi, le portail mesquestionsdentrepreneur.fr met à votre disposition des informations simples et fiables qui faciliteront votre prise de décision dans les domaines économiques et financiers. Les contenus proposés sont des fiches pratiques, des vidéos ou encore des contacts de proximité pour vous accompagner sur des thématiques diverses et variées.

Vous pouvez y retrouver, par exemple, des informations sur :

– Savoir parler à mon banquier

– L’assurance-crédit

Mais aussi des réponses à vos problématiques :

– Gérer ma trésorerie

– Je n’arrive plus à payer l’URSSAF

Et bien d’autres thématiques pour mieux comprendre les sujets financiers pour mieux décider !

Mes questions d’entrepreneur un site à consulter si vous voulez entreprendre