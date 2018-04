TAMBOUR BATTANT: Comment prévenir l’engagement djihadiste?

Cette semaine « Tambour Battant » s’intéresse au phénomène de l’engagement djihadiste en France. A travers les témoignages de leurs invités, Antoine Spire et Patrick Tudoret vous apportent des éclairages précieux et des éléments de réponse, à la question qui angoisse de nombreux citoyens : Comment prévenir l’engagement djihadiste?

Les invités

Raphaëlle BACQUÉ, journaliste au Monde, co-auteure avec Ariane CHEMIN de «La Communauté » (Éd. Albin Michel). Un an et demi d’enquête et de rencontres, un livre qui vous propose une plongée dans l’univers de la ville de Trappes, la réalité d’une banlieue française aujourd’hui. Un ville qui a vu grandir Jamel DEBBOUZE, OMAR SY, Nicolas ANELKA mais également de nombreux jeunes partis en Syrie.

Henda AYARI, présidente de l’association Libératrices, auteure de « J’ai choisi d’être libre » (Éd. J’ai lu ). Dans ce livre elle raconte comment d’ancienne pratiquante musulmane salafiste, portant le niqab et sous la coupe d’un mari violent, elle est devenue un femme libre. Elle a fondé en 2015 l’association Libératrices qui aide à la défense des femmes et à la prévention contre la radicalisation.

Vincent DE GAULEJAC, professeur de sociologie à l’université Paris VII Diderot, co-auteur avec Isabelle Serret de « Mon enfant se radicalise, des familles de djihadistes et des jeunes témoignent » (Éd. Odile Jacob). Au delà de « récits de vie » cet ouvrage a pour objectif servir d’outils aux familles, aux jeunes et aux professionnels qui risqueraient d’être confrontés ou concernés à un moment où à un autre par la radicalisation islamiste.

Jacob ROGOZINSKI, professeur de philosophie à l ‘université de Strasbourg, auteur de « Djihadisme : le retour du sacrifice »

(Éd.Desclée de Brouwer).

Véronique ROY auteure de « quentin, qu’ont ils fait de toi ? » (Éd. Robert Laffont ) En septembre 2014, Véronique Roy a vu sa vie bouleversée par le départ soudain de Quentin, son fils cadet de 22 ans, pour la Syrie, elle raconte.