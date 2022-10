TAMBOUR BATTANT: Changer de genre, changer de sexe

Cette semaine, Antoine Spire vous propose une édition de Tambour Battant qui s’intéresse au changement de genre et le changement de sexe.

Il vous propose trois temps forts, pour mieux comprendre, explorer cette thématique.

En première partie d’émission il vous propose un entretien avec:

–Laure VIEL, journaliste, auteure de « Quand un Suisse change de sexe » (Ed. le bord de l’eau)

et

–Arnaud ALESSANDRIN, professeur de sociologie à L’université de Bordeaux, auteur de » Privilégier le genre » (Ed. Double ponctuation )

En deuxième partie d’émission dans le rubrique le Gril il reçoit:

-Caroline ELIACHEFF, Pédopsychiatre et psychanalyste, auteure de « la fabrique de l’enfant transgenre » (Ed. de l ‘observatoire )

et

-Serge HEFEZ, psychiatre et psychanalyste , auteur de « Transitions » (Ed. Calmann-Lévy )

En dernière partie d’émission il vous propose deux grands témoins:

-Elisabeth ROUDINESCO, Historienne de la psychanalyse et psychanalyste , auteure notamment de « soi même comme un roi » (Ed. du Seuil )

et

–Patrick LANDMAN, psychanalyste ; auteur de « Ce que les psychanalystes apportent à la société » (Ed. Eres)