RECRUTEMENT: 40 000 POSTES DANS LES MÉTIERS DE LA COHESION SOCIALE

Sur le plateau de Jerôme Joinet, Natalia Jourdin, vice-présidente d’Uniformation représentant le collège des salariés, et David Cluzeau, président représentant le collège des employeurs, expliquent les enjeux d’une campagne nationale majeure. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante dans les métiers de la Cohésion sociale en mettant à disposition 40 000 postes sur tout le territoire.

Répondre aux besoins des populations et des territoires

Avec 17 branches d’activité et plus de 50 000 entreprises, les métiers de la Cohésion sociale répondent à des enjeux cruciaux. Ces professionnels assurent des missions variées, comme l’accueil de la petite enfance, le logement social ou encore l’accompagnement vers l’emploi. Ces secteurs contribuent à la vitalité économique et sociale des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Le secteur représente plus d’un million de salariés et un poids économique estimé à 46 milliards d’euros.

David Cluzeau, président d’Uniformation, souligne l’importance de ces métiers : « Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la société et pourtant peinent à trouver des candidats. »

Face à la pénurie, des recrutements massifs en cours

Actuellement, 40 000 postes sont à pourvoir dans les métiers de la Cohésion sociale. Ces opportunités, accessibles avec ou sans diplôme, couvrent des domaines variés : petite enfance, aides à domicile, insertion professionnelle, et habitat social. Les recruteurs s’adressent également aux personnes en reconversion, intéressées par des carrières porteuses de sens.

Les chiffres montrent l’urgence de la situation. En 2023, 30 000 postes d’animateurs restaient vacants. Par ailleurs, les métiers de l’aide à domicile prévoient 305 000 recrutements d’ici 2030. Les départs à la retraite dans la protection sociale ouvrent également de nombreuses perspectives pour les nouvelles générations.

Pour postuler et découvrir les offres disponibles, visitez lacohesionsocialerecrute.fr où se trouvent des fiches métiers détaillées et un annuaire des entreprises engagées.

À propos d’Uniformation

Uniformation est l’Opérateur de Compétences (OPCO) dédié aux métiers de la Cohésion sociale. Depuis plus de 50 ans, il conçoit, finance, développe et pilote la formation professionnelle des entreprises de la Cohésion sociale qui ont toutes en commun d’être investies dans l’accompagnement du citoyen dans toutes les étapes de sa vie, en répondant aux besoins essentiels de la société. Uniformation développe pour ses adhérents, majoritairement des structures de moins de 50 salariés, des services et un accompagnement de proximité pour améliorer l’information et l’accès des salariés à la formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques des différents secteurs d’activité. Pour en savoir plus : www.uniformation.fr

Méta-description : Uniformation met en avant les métiers de la Cohésion sociale avec 40 000 opportunités de recrutement dans un secteur essentiel et en pleine expansion.