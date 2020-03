Eductive Paris, une école pas comme les autres! Dans le Learning Live.

Learning Live au 24e étage de la tour Montparnasse Eductive Paris.

Dans cette première édition de Learning Live vous aller tout savoir sur Eductive Paris. Une école pas comme les autres, sans classes, avec des bouées (?), une piscine (?!!), des soirées (!!!!) et des évènements réguliers.

Cette école propose différents Bachelors en Web Design, Motion design, communication, évènementiel, marketing, user experience,, Business développement….Bref une école créative!

Pour tout savoir sur cette école pas comme les autres, nous avons rencontré et posé plein de questions à :

Alexis de Solliers, le directeur,

Faten Ben Ahmed responsable des relations avec les entreprises

quatre étudiants (Matteo, Astrid, Manon et Océane)

et un invité surprise Thierry Veil, co_fondateur de Bagelstein.

Tous les invités répondent avec franchise et dans la bonne humeur à toutes les questions des internautes et des animateurs. Vous saurez tout sur les différents Bachelors, la pédagogie dans l’école (toujours dans la pratique), l’ambiance, les conditions d’admission et bien sur les débouchés.

Pour en savoir plus vous pouvez vous inscrire sur jpo-d.com/BBE/