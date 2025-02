Journal de la Formation – Spécial UHFP avec France 2030

À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 2025, le Journal de la Formation accueille deux invitées. Nathalie Becoulet, conseillère Formation au Secrétariat général pour l’investissement (SGPI). Valérie Castay, directrice du Département des Études et Projets à l’Association Française des Transports (AFT). Ensemble, elles reviennent sur l’impact du plan France 2030 dans la formation et l’accompagnement des nouveaux métiers du transport et de la logistique.

Une filière en mutation soutenue par France 2030

Lancé par l’État, France 2030 est un plan d’investissement stratégique doté de 54 milliards d’euros. Ce plan d’investissement passe par des appels à projets sur des thématiques dédiées (DEFINUM, AMI CMA, Concours i-Nov etc.). Lauréate du programme, l’AFT porte le projet DEFFI-TL. Il vise à développer des formations immersives et innovantes pour renforcer l’attractivité et l’efficacité des formations dans le secteur du transport et de la logistique. Grâce aux technologies immersives comme la réalité augmentée et les simulateurs, la formation s’adapte.

Le dispositif Compétences et Métiers d’Avenir, intégré à France 2030, finance actuellement 185 projets, dont DEFFI-TL, pour un total de 1,1 milliard d’euros d’investissements. Ces actions doivent permettre de former plus d’un million de personnes d’ici 2030 et de structurer durablement les filières d’avenir.

À propos de France 2030

Son objectif est de soutenir l’innovation, la formation et l’industrialisation dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, la transition énergétique et la formation professionnelle. Il est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement sous l’autorité du Premier ministre.

France 2030 vise à rattraper le retard de la France dans certaines filières clés tout en préparant l’avenir grâce à 10 objectifs stratégiques et 6 leviers d’action, afin de mieux comprendre le monde, mieux vivre et mieux produire à l’horizon 2030. Le programme France 2030 a pour ambition de moderniser et de digitaliser les formations afin de répondre aux défis des transitions énergétique et numérique.

À propos de l’AFT

L’Association Française des Transports accompagne les entreprises du transport et de la logistique dans la formation et l’évolution des compétences. Elle développe des outils pédagogiques modernes pour améliorer l’attractivité et l’efficacité des formations.

À propos de l’UHFP

L’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), organisée par Centre Inffo, est un événement majeur. Il réunit chaque année les acteurs de la formation pour anticiper les transformations du marché du travail. En savoir plus

À propos de Centre Inffo

Centre Inffo est un organisme de référence en formation et orientation professionnelle. Il accompagne les acteurs du secteur en fournissant analyses, conseils et ressources sur l’évolution des compétences et des métiers. Visiter le site de Centre Inffo