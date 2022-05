LEARNING TECHNOLOGIES : le témoignage de Patrice Guézou , DG de Centre Inffo

L’Invité du Journal de la Formation

Patrice Guézou, Directeur Général de Centre Inffo, un service public d’information sur le monde de la formation, nous éclaire aujourd’hui sur les enjeux du secteur de la formation en matière de nouvelles technologies et de révolution numérique. En tant que service public, Centre Inffo s’est donné pour mission de donner de la visibilité à cette révolution numérique.

Centre Inffo, une expertise sur le digital

En effet, le monde de la formation, particulièrement riche et complexe, a besoin d’une expertise et d’analyses régulières en matière d’innovations digitales. Celles-ci peuvent impacter et apporter de nouveaux services aussi bien aux établissement, aux apprenants qu’aux formateurs. Un vraie révolution pour la pédagogie de demain ! Parmi ces innovations, le métavers est pour lui un puissant accélérateur des évolution à venir sur le secteur. C’est pour cela que Centre Inffo s’est investi et s’implique auprès d’acteurs qui vont créer cette solution comme Kwark Education.