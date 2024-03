Invest’In Tech : Intelligence artificielle Comment choisir son tiers de confiance ?

Dans cette édition d’Invest’In Tech Céline Valensi vous propose un focus sur l’intelligence artificielle avec Vanessa Daurian Proust, co-fondatrice de One Green, ancienne associée chez EY, et Hayat Outahar, experte en Web 3, et dirigeante de la start-up TECH FLOOZ.

L’Intelligence Artificielle est au coeur du débat public. Entre ceux qui craignent sa propagation dans les différents secteurs de l’économie et ceux qui entrevoient son arrivée comme une opportunité, le fossé est large et le sujet divise.

Depuis l’arrivée de l’IA générative, de nombreux acteurs s’interrogent : dirigeants politiques, économistes, chercheurs, société civile ou encore philosophes, aucun d’entre eux n’est aujourd’hui capable de prédire l’avenir et pourtant, tous les secteurs économiques connaissent des mutations profondes liés à cette nouvelle technologie. Malgré les opportunités offertes par celle-ci, son usage pose une question centrale, celle de l’éthique.

Quid de l’utilisation de nos données ? Comment choisir son tiers de confiance, à l’échelle d’un Etat ou d’une entreprise ? Enfin, quel financement adapté aux besoins des dirigeants ?

Cette émission consacrée à l’Intelligence Artificielle propose un tour d’horizon de la réglementation avec le récent vote de l’AI Act au Parlement Européen, une nouvelle loi destinée à encadrer son usage dans les pays membres. Au débat également, en dernière partie d’émission, quel financement adéquat pour accompagner les dirigeants dans l’implémentation de cette nouvelle technologie ?

À propos de One Green

One Green est une société dirigée par Vanessa Proust qui investit dans les startups en amorçage. Avec 50 participations en portefeuille à date, One Green investit en direct ou à travers des club deals dans des projets innovants menés par des entrepreneurs audacieux et ayant une forte capacité d’exécution, dans des marchés profonds et en croissance.

One Green principalement les startups en seed jusqu’à la pré-série A, avec une appétence particulière pour les solutions en BtoB.

Les club deals sont des véhicules créés par One Green pour permettre à un réseau d’investisseurs individuels d’investir aux côtés de One Green dans les projets les plus exceptionnels. L’ensemble des projets sont sélectionnés par Vanessa Proust.

À propos de Tech Flooz

Tech Flooz est une start-up créée par Hayat Outahar, une entreprise qui accompagne les entreprises et les institutions publiques dans leur acculturation dans le web 3. A travers des modules de formations, des conférences, des séminaires et du consulting Tech Flooz accompagne, conseille et sensibilise ses clients sur les transitions digitales en cours. C’est à dire tous les nouveaux usages qui sont en train de se développer et qui seront des usages massifs dans quelques années (IA, Blockchain, Crypto, etc.).