Innov’Avenir : un programme pour l’inclusion numérique

Innov’avenir: une initiative pour lutter contre la fracture numérique

Aujourd’hui en France, près de 20 % de la population ne sait pas utiliser le numérique et de nombreux foyers n’ont pas encore accès à internet. Un véritable enjeu de société, car 90 % des métiers nécessitent une maîtrise des outils informatiques . De plus le digital représente un formidable gisement d’emplois. Innov’avenir apporte une réponse à cet enjeu de fracture numérique.

Innov’avenir: un programme lancé en 2015

Face à ce défi, le programme Innov’Avenir a pour objectif d’agir en faveur de l’inclusion numérique. Ce programme proposer à un public jeune, principalement issu de territoires en difficulté, une meilleure compréhension de la digitalisation de la société. Notamment en les sensibilisant sur toutes les perspectives professionnelles qu’offre la maîtrise du numérique.

Innov’Avenir a conçu un programme d’actions éducatives en faveur de l’égalité des chances portant sur le numérique et les métiers de demain, en collaboration avec des entreprises innovantes. Le programme Innov’Avenir poursuit l’objectif de favoriser l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers et zones rurales vers les métiers de demain en les sensibilisant au numérique et à l’esprit d’entreprendre.

Innov’avenir : un partenariat multi-acteurs

Innov’Avenir est un programme développé au sein du réseau « Les Entreprise pour la cité », qui s’appuie sur un partenariat multi-acteurs. Il réunit notamment des entreprises (comme le Groupe Vivendi), des entrepreneur-es, les pouvoirs publics, des collectivités, les jeunes, le monde éducatif et des associations. Les entreprises ont notamment mobilisé des salariés qui interviennent auprès des jeunes . C’est ainsi que les collaborateurs des entreprises partenaires ont offert 900 demi-journées d’engagement.

Depuis son lancement, ce programme a pu sensibiliser plus de 20 000 jeunes au numérique et aux compétences du XXIème siècle. Innov’avenir propose des actions éducatives notamment dans des collèges. Le programme propose aux jeunes la découverte des métiers numériques et de mieux comprendre la transformation digitale. Mais ils peut proposer également des sessions sensibilisation à la démarche entrepreneuriale. Depuis sa création se sont près de 400 actions dans 7 régions .