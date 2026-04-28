Cybersécurité et modern workplace : Experteam recrute 60 talents 

Dans cet épisode du Journal de l’emploi, Experteam et son directeur général Sébastien Marché évoquent les 60 recrutements en cours pour 2026.

Experteam, entreprise française spécialisée dans la transformation digitale, recrute 60 nouveaux talents en 2026. Ces postes s’adressent à des profils variés, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et du modern workplace. Sébastien Marché nous explique que ces recrutements répondent à une demande croissante de la part des clients, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire.

L’entreprise, implantée en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Angers, Nantes et Rennes, accompagne ses clients dans des projets technologiques ambitieux. M. Marché insiste sur l’importance de la curiosité et de la compréhension des usages pour réussir dans ces métiers. “Il faut écouter les besoins des clients et adapter les solutions technologiques en conséquence”, précise-t-il.

Parmi les postes à pourvoir, on retrouve :

Consultant M365 – conduite du changement et IA générative

Ingénieur modern workplace et adoption des usages IA

Consultant Data et IA

Développeur fullstack

Data et AI Engineer

Project Manager

Formateur IA Copilot

Experteam offre une structure agile au sein d’un grand groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’opportunités d’évolution. Les candidats peuvent postuler directement sur le site de l’entreprise.

Pour postuler ou consulter les offres, rendez-vous sur experteam.fr.