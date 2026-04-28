Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
01 - Le Journal de l'Emploi

Cybersécurité et modern workplace : Experteam recrute 60 talents 

le 28/04/2026
Experteam

Dans cet épisode du Journal de l’emploi, Experteam et son directeur général Sébastien Marché évoquent les 60 recrutements en cours pour 2026.

Experteam, entreprise française spécialisée dans la transformation digitale, recrute 60 nouveaux talents en 2026. Ces postes s’adressent à des profils variés, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et du modern workplace. Sébastien Marché nous explique que ces recrutements répondent à une demande croissante de la part des clients, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire.

L’entreprise, implantée en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Angers, Nantes et Rennes, accompagne ses clients dans des projets technologiques ambitieux. M. Marché insiste sur l’importance de la curiosité et de la compréhension des usages pour réussir dans ces métiers. “Il faut écouter les besoins des clients et adapter les solutions technologiques en conséquence”, précise-t-il.

Parmi les postes à pourvoir, on retrouve :

  • Consultant M365 – conduite du changement et IA générative
  • Ingénieur modern workplace et adoption des usages IA
  • Consultant Data et IA
  • Développeur fullstack
  • Data et AI Engineer
  • Project Manager
  • Formateur IA Copilot

Experteam offre une structure agile au sein d’un grand groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’opportunités d’évolution. Les candidats peuvent postuler directement sur le site de l’entreprise.

Pour postuler ou consulter les offres, rendez-vous sur experteam.fr.

Vous aimerez aussi

Parcours de Vie

Parcours de vie avec Fayrouz: son combat contre la maladie

Emission du 27/03/2023 - Durée 26 minutes

Pour ce numéro de l’émission « Parcours de vie », Cédric Rémia recueille le témoignage de Fayrouz. Fayrouz est une étudiante en médecine de 25 ans, qui a survécu...

Générations Reconversion 2023

Générations Reconversion avec l’Ordre de Experts Comptables

Emission du 09/05/2023 - Durée 5 minutes

Laurent Benoudiz Vice-président de l’Ordre de Experts Comptables (OEC) en charge de la formation et Président de l’école Sup’Expertise Paris est l’invité de cette édition spéciale du Journal de...

360 Degrés

Les réseaux de franchise et la relation client

Emission du 06/04/2017 - Durée 13 minutes

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver...

Les dernières émissions

commando marine

Passer du commando marine au management d’entreprise

Emission du 23/04/2026
Dans Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Damien Demoures qui a passé plus de dix ans au sein du commando marine, une unité d’élite où il a développé des compétences clés comme la prise de décision rapide, la résilience et la gestion de situations complexes. Ces acquis lui ont servi de base solide pour sa […]
Voir toutes les emissions
Artialy

Artialy : créer à 22 ans entre rêve, sensibilité et nouvelle génération

Emission du 15/04/2026
Dans cette deuxième émission dédiée aux Métiers de la Création, découvrez Artialy, une jeune artiste de 22 ans, autodidacte, illustratrice et peintre, incarnant une nouvelle génération de créateurs : libre, hybride, connectée et sincère. Face à la journaliste Florence Duprat, Artialy nous plonge dans un univers artistique singulier,...
Voir toutes les emissions
reconversion après l’armée projet viticole Jérémy Brun

Après 20 ans dans l’armée : changer de cap

Emission du 09/04/2026
Après 20 ans dans l’armée, peut-on vraiment changer de cap ? C’est la question posée dans ce nouvel épisode de Cap ou pas cap, présenté par Julienne Nadin. Sur le plateau, Jérémy Brun partage un parcours marqué par l’engagement, mais aussi par une transition professionnelle construite dans le temps. Pendant deux décennies, il év...
Voir toutes les emissions
Absentéisme

Absentéisme au travail : comprendre les causes pour mieux agir

Emission du 08/04/2026
Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et vice-président de la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux (FIRPS), analyse un phénomène en forte croissance : l’absentéisme au travail en France. Il explique pourquoi les mesures de contrôle des arrêts maladie ne suff...
Voir toutes les emissions