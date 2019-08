Et si on changeait notre façon de choisir de nos produits avec ScanUp ?

Scanner pour mieux manger

A mesure que les scandales sanitaires autour de l’alimentation explosent, comment être sûr de la bonne qualité des produits que nous mangeons ? Caroline Péchery, co-fondatrice de l’application mobile ScanUp, nous en parle dans ce nouveau numéro de Si on changeait. Lancée en 2017, l’application informe les consommateurs sur les produits qu’ils achètent, tout en agissant sur leur alimentation. ScanUp vous propose des analyses nutritionnelles scientifiques autour de plusieurs aspects : le degré de transformation du produit, son nutriscore… De quoi faire réfléchir sur les produits consommés quotidiennement. Aujourd’hui ScanUp c’est plus de 450 000 produits analysés et une communauté de 75 000 utilisateurs actifs par mois.

Un système collaboratif entre consommateurs et industriels

En plus d’apporter une aide nutritionnelle, ScanUp participe à l’élaboration de produits naturels en partenariat avec l’industrie agro-alimentaire. Un système de co-création où les utilisateurs et les industriels travaillent ensemble à l’élaboration d’aliments de qualité. Permettant ainsi de sensibiliser sur la question du « bien manger ». Alors, vos assiettes sont-elles aussi saines que vous le pensez ? C’est à découvrir sur l’application ScanUp et dans Si on changeait, consacré à ce nouveau mode de consommation.