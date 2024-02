Salon sâ€™expatrier mode dâ€™emploi : tous savoir sur lâ€™expatriation !

Salon s’expatrier mode d’emploi : tous savoir sur l’expatriation !

Dans le Journal de l’Emploi, vous allez découvrir le rendez-vous à ne pas manquer, si vous êtes futur candidat à l’expatriation ! Aurore Daux, spécialiste travaillant à la Direction des Français à l’Étranger et de l’Administration Consulaire (DFAE) du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, était l’invitée de Jérôme Joinet, pour nous parler de la 14ème édition du salon « S’expatrier, mode d’emploi ».

Prévu pour le mercredi 6 mars 2024, cet événement d’envergure se tiendra à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Rassemblant les principaux acteurs institutionnels de l’expatriation, de la protection sociale à la fiscalité, en passant par l’éducation et l’emploi. Ils offrent également l’opportunité aux visiteurs de rencontrer des experts et des professionnels du secteur, ainsi que des expatriés expérimentés, prêts à partager leurs conseils et leur expérience.



Le nombre de Français partant à l’étranger est en constante progression, on estime 2,5 millions à 3 millions. Un aspect de la mondialisation qui se traduit par une diversité croissante de profils d’expatriés. Parmi eux, 1,7 million sont inscrits auprès des différents consulats pour bénéficier de services spécifiques et d’un suivi administratif.

Environ 50% des Français expatriés ont établi leur résidence en Europe ou en Amérique. Attirés par les opportunités professionnelles, la qualité de vie, ou encore les perspectives d’évolution personnelle.



Le Top 5 des pays qui attirent le plus les Français :

La Suisse 2. Les États-Unis 3. Le Royaume-Uni 4. La Belgique 5. Le Canada

L’inscription est gratuite et peut se faire sur le site officiel du salon : www.expatriermodedemploi.org Ne manquez pas cette opportunité de préparer au mieux votre projet d’expatriation et de découvrir toutes les clés pour réussir votre aventure à l’international.